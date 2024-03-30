Шольц утверждает, что ФРГ оказывает помощь Украине ради собственной безопасности

«Мы все стремимся к более спокойному миру», — сказал глава правительства в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи (31 марта). Он заявил, что мир без свободы означает угнетение, а мира без справедливости не может быть. «Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир — так долго, сколько это потребуется. Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности», — утверждал Шольц.