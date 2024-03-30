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«Побагровел»: переговоры Варшавы и Киева обернулись скандалом

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замглавы министерства сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заставил «побагроветь» замминистра экономики Украины Тараса Качку во время переговоров в Варшаве, пишет издание Wirtualna Polska со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

Как отмечает WP, изначально предполагалось, что атмосфера на переговорах, посвященных сельскому хозяйству, будет хорошей, однако многое изменилось, когда Колодзейчак якобы потребовал от главы Всеукраинского аграрного совета Андрея Дыкуна не упоминать в контексте обсуждения импорта зерна конфликт в стране.

«Все напряглись, Тарас Качка даже побагровел», — рассказал источник WP.

В беседе с изданием Колодзейчак признал, что тема конфликта в ходе переговоров действительно затрагивалась.

«Один из представителей Украины стал использовать тему войны, фронта, трудной ситуации. Я ответил, что мы знаем, какова ситуация <…>, но экономические переговоры не имеют к этому отношения», — заявил замминистра.

Как указывает издание, после переговоров представители Киева и украинские СМИ выступили с резкой критикой в адрес Колодзейчака. Сама встреча прошла в четверг, на ней присутствовали министры сельского хозяйства Польши и Украины Чеслав Секерский и Николай Сольский, а также представители польских и украинских организаций фермеров.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

сельское хозяйство