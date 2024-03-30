Байден рассказал об обсуждении арктического метана с Путиным

Как указал Байден, в ходе встречи он спросил у российского президента, что тот планирует делать с проблемой выбросов метана в Арктике. При этом, по словам американского лидера, Путин знал о существовании проблемы, но не озвучивал никаких способов ее решения. Байден выразил беспокойство по поводу ситуации с экологией и отметил, что «никто пока не знает, как это исправить». Американский президент подчеркнул, что у России восемь часовых поясов за Полярным кругом, где есть выбросы метана.
«Нам известно, что эта проблема существует, но единственный способ ее решить — это объединение наших усилий», — сказал он.
Байден также отметил, что за его «короткую карьеру», он никогда не видел такой «темп изменений в мире». По его мнению, «все страны сейчас переоценивают свое положение и решают, как они будут реагировать и что собираются делать».
Ранее, 19 марта, директор Фонда поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова рассказала «Известиям», что в последнее время наблюдается всё больше признаков изменения климата на Земле. В будущем это может стать причиной различных катастроф, указала она.