Байден рассказал об обсуждении арктического метана с Путиным

Как указал Байден, в ходе встречи он спросил у российского президента, что тот планирует делать с проблемой выбросов метана в Арктике. При этом, по словам американского лидера, Путин знал о существовании проблемы, но не озвучивал никаких способов ее решения. Байден выразил беспокойство по поводу ситуации с экологией и отметил, что «никто пока не знает, как это исправить». Американский президент подчеркнул, что у России восемь часовых поясов за Полярным кругом, где есть выбросы метана.