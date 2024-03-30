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Байден рассказал об обсуждении арктического метана с Путиным

Проблема выбросов метана в Арктике стала темой разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена во время их встречи в Женеве после американских выборов 2020 года. Об этом 29 марта на мероприятии Демократической партии по привлечению средств на предвыборную кампанию заявил Байден, стенограмма его выступления была опубликована на сайте Белого дома.

Источник: Reuters

Как указал Байден, в ходе встречи он спросил у российского президента, что тот планирует делать с проблемой выбросов метана в Арктике. При этом, по словам американского лидера, Путин знал о существовании проблемы, но не озвучивал никаких способов ее решения. Байден выразил беспокойство по поводу ситуации с экологией и отметил, что «никто пока не знает, как это исправить». Американский президент подчеркнул, что у России восемь часовых поясов за Полярным кругом, где есть выбросы метана.

«Нам известно, что эта проблема существует, но единственный способ ее решить — это объединение наших усилий», — сказал он.

Байден также отметил, что за его «короткую карьеру», он никогда не видел такой «темп изменений в мире». По его мнению, «все страны сейчас переоценивают свое положение и решают, как они будут реагировать и что собираются делать».

Ранее, 19 марта, директор Фонда поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова рассказала «Известиям», что в последнее время наблюдается всё больше признаков изменения климата на Земле. В будущем это может стать причиной различных катастроф, указала она.

Байден Джо
Путин Владимир
экология