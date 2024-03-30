«Честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — сказал он.
Вместе с тем он выступил против идеи «заморозки» конфликта, добавив, что только Украина может принимать подобные решения.
Хабек утверждает, что Россия полностью перешла на военные рельсы и значительно наращивает количество вооружений. При этом Германия и Европа, по его мнению, должны подготовиться к возможной угрозе безопасности.
Вице-канцлер выступил за продолжение военной поддержки Украины, выразив при этом понимание того, что люди боятся эскалации.
«Я тоже беспокоюсь», — признал Хабек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.