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«Хорошего конца не будет». В Берлине сделали пугающее заявление об Украине

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине с «хорошим концом» не приходится, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Источник: РИА "Новости"

«Честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — сказал он.

Вместе с тем он выступил против идеи «заморозки» конфликта, добавив, что только Украина может принимать подобные решения.

Хабек утверждает, что Россия полностью перешла на военные рельсы и значительно наращивает количество вооружений. При этом Германия и Европа, по его мнению, должны подготовиться к возможной угрозе безопасности.

Вице-канцлер выступил за продолжение военной поддержки Украины, выразив при этом понимание того, что люди боятся эскалации.

«Я тоже беспокоюсь», — признал Хабек.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.