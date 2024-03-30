По его словам, доклад ООН невозможно назвать серьезным расследованием, так как структуры, такие как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), «достаточно сильно политизированы и относиться к ним как к последней инстанции» не стоит.
Мирошник указал на расплывчатые формулировки доклада, которые появляются из-за «невозможности так уж активно выгораживать Украину».
«Если смотреть доклады, которые были сделаны до того, то Украина — белая и пушистая, живет по международному гуманитарному праву и соблюдает все человеческие основы и принципы, а это совершенно не так», — сказал он.
Посол подчеркнул, что представленные ООН данные демонстрируют «неполную картину того, как Украина игнорирует права и человеческие нормы международного права и права ведения конфликта».
Ранее, 27 марта, УВКПЧ опубликовало доклад, затрагивающий пытки российских военных на Украине. В документе указывается на отсутствие прогресса в расследовании подобных дел. Несмотря на документацию насилия, власти Украины не намерены в должной мере уделять этому внимание.
11 января Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшего и убившего российского пленного, к 28 годам колонии строгого режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.