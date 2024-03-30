Реабилитационный центр в Сочи примет группу семей из Белгородской области

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.