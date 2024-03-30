Реабилитационный центр в Сочи примет группу семей из Белгородской области

По ее словам, это не первая группа семей из Белгородской области, которую принимают в центре. С 8 января текущего года здесь оказали помощь 65 семьям, это более 127 человек. Все семьи — с детьми с инвалидностью, либо пострадавшие в результате обстрелов.
«С 28 апреля по 11 мая приедет группа из семи семей, из этой группы будет два раненых ребенка при обстрелах в Белгороде», — сказала Волянская.
Она пояснила, что белгородским семьям оказывается комплексная психологическая и медицинская помощь, проводятся осмотры неврологами, педиатрами, психиатрами. «Занятия АФК (адаптивная физическая культура), ЛФК (лечебная физическая культура), логопедические занятия, диагностика, массажи, арт-терапия, гончарная мастерская и другие виды реабилитационных занятий по индивидуальному назначению», — заключила Волянская.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
Нейроцентр «Ирис» участвует в благотворительных акциях курорта, второй год подряд там реализуется проект по комплексной реабилитации пострадавших мирных жителей и семей военных из Луганской и Донецкой народных республик «Дети Донбасса».