Лукашенко утвердил Госинвестпрограмму на 2024 год, в которую вошли 120 объектов

Ранее мы рассказывали о том, что принесет с собой для белорусов второй весенний месяц 2024 года: пенсионеров ожидают выплаты до 4000 тысяч рублей. школьников — последний рывок (четвертая четверть, а потом 92 дня каникул), а еще больничные теперь будут оплачиваться по-новому (здесь про все это в подробностях и деталях).