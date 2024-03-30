Лукашенко утвердил Госинвестпрограмму на 2024 год, в которую вошли 120 объектов

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Госинвестпрограмму на 2024 год. Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», соответствующий указ был подписан в пятницу, 29 марта 2024 года. В Государственную инвестиционную программу на 2024 год вошли 120 объектов, из которых 41 планируется ввести в эксплуатацию.
«Намечено также начать финансирование строительства (реконструкции) 16 новых объектов, в том числе 4 объектов дорожного строительства, 2 детских домов семейного типа, 2 больниц, 4 инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.
Суммарный объем финансирования составляет 2,1 миллиарда белорусских рублей. Более 80% этих средств будут направлены на реализацию целого ряда государственных программ: «Здоровье народа и демографическая безопасность», «Образование и молодежная политика», «Строительство жилья», «Обеспечение правопорядка» и прочие.
Ранее мы рассказывали о том, что принесет с собой для белорусов второй весенний месяц 2024 года: пенсионеров ожидают выплаты до 4000 тысяч рублей. школьников — последний рывок (четвертая четверть, а потом 92 дня каникул), а еще больничные теперь будут оплачиваться по-новому (здесь про все это в подробностях и деталях).