Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК Алтайского края

В ходе поездки министр осмотрел производство комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии, которое выпускает составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатомётным боеприпасам и патронным лентам.