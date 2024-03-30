В Петербурге провели операцию по отлову нелегалов

Сообщений о массовых задержаниях не было. Проверка может быть связана с усилением безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холл». В Смольном 25 марта пообещали увеличить контроль на местах компактного проживания мигрантов, общественном транспорте и соцучреждениях.