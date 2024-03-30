Глава МИД ФРГ Бербок считает, что Россия якобы стремится втянуть НАТО в войну

Кроме того, председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса. Однако вместе с тем Бауэр заявил, что интересы России якобы простираются за пределы Украины, и альянсу НАТО необходимо «стать более готовым».