В команде ушедшего главы района начались перестановки

Он курировал вопросы общественных отношений, культуру и молодежную политику, образование. Исполняющей обязанности заместителя главы администрации района была назначена Ольга Еременко, свидетельствует сайт районной управы.
В администрации района пояснили, что новый зам временно исполняла обязанности заместителя главы. С 29 марта заместителем главы администрации Индустриального района назначен Константин Осипов, начальник сектора внутренней политики управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям Перми.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что городские власти не станут продлевать контракт с Дмитрием Дробининым после 25 января 2024 года. В феврале и. о. главы Индустриального района Перми был назначен полковник юстиции Алексей Полудницын.