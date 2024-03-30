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В команде ушедшего главы района начались перестановки

После отставки экс-главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина сменился и его первый заместитель — команду покинул Егор Амоша.

Он курировал вопросы общественных отношений, культуру и молодежную политику, образование. Исполняющей обязанности заместителя главы администрации района была назначена Ольга Еременко, свидетельствует сайт районной управы.

В администрации района пояснили, что новый зам временно исполняла обязанности заместителя главы. С 29 марта заместителем главы администрации Индустриального района назначен Константин Осипов, начальник сектора внутренней политики управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям Перми.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что городские власти не станут продлевать контракт с Дмитрием Дробининым после 25 января 2024 года. В феврале и. о. главы Индустриального района Перми был назначен полковник юстиции Алексей Полудницын.