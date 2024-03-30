Белорусская армия приводит в готовность бригаду ПВО в Барановичах

Штаб упомянутой бригады ПВО располагается в Барановичах. В том числе на вооружении у нее стоят зенитные ракетные комплексы «Тор-М2». Ранее Минобороны сообщало, что в рамках проверки боеготовности бригада начала снимать технику с длительного хранения.