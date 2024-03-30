Белорусская армия приводит в готовность бригаду ПВО в Барановичах

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Приводится в готовность 120-я зенитная ракетная бригада Военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси, сообщили в Минобороны.
«В рамках этого мероприятия призывается большое количество военнообязанных из запаса. Хочется отметить высокую мотивацию военнослужащих и их готовность к выполнению поставленных задач», — цитирует ведомство заместителя командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе подполковника Эдуарда Жмакина.
Он также сообщил, что 30 марта очередные «запасники» приведены к военной присяге.
Штаб упомянутой бригады ПВО располагается в Барановичах. В том числе на вооружении у нее стоят зенитные ракетные комплексы «Тор-М2». Ранее Минобороны сообщало, что в рамках проверки боеготовности бригада начала снимать технику с длительного хранения.
О проверке в белорусской армии Минобороны сообщило еще 11 марта. Личному составу различный частей поставили задачу выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе — с боевой стрельбой.
Как заявил ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, в сложившихся условиях уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности.