Губернатор Омской области Виталий Хоценко пообещал лично прийти на субботник

На оперативном совещании глава региона определил приоритетные задачи на весну. Как отметил Виталий Хоценко, зима была сложная и сейчас город и дороги необходимо привести в порядок.
— Поручил составить план субботников, чтобы все желающие могли в них поучаствовать. Как и в прошлом году, сам присоединюсь и всех приглашаю. Первый субботник проведем 20 апреля, — написал Хоценко в телеграм-канале губернатор.
Также Виталий Хоценко сообщил, что как только позволят погодные условия, в городе, на областных и районных дорогах приступят к ямочному ремонту и нанесению разметки. Соответствующие указания получили заместитель губернатора Динар Курманов, региональный минтранс, мэр Сергей Шелест и главы районов.
Напомним, в Омске с 8 апреля стартует месячник по уборке и благоустройству. Он продлится до 5 мая. В рамках месячника в городе запланированы субботники и средники.