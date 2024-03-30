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Гросу на встрече с Мажейксом обсудил весеннюю повестку парламента Молдовы

Молдавский спикер рассказал послу ЕС о приоритетах парламентской повестки весенней сессии парламента.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Основные направления программы парламента Молдовы в рамках весенней сессии обсудили на встрече в Кишиневе спикер законодательного форума Игорь Гросу и посол Европейского союза в Молдове Янис Мажейкс.

Как сообщили в пресс-службе парламента, на встрече в пятницу собеседники обсудили реформы в сфере юстиции, образования, экономики и окружающей среды.

«Мы задаем более высокий темп, потому что хотим выполнить ту законодательную программу, которую разработали на 2024 год, а она достаточно сложна», — заявил Игорь Гросу.

Он напомнил, что Молдове идет процесс приведения национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС. По словам Гросу, власти рассчитывают, что эта переговорная основа для нашей страны будет принята Советом ЕС как можно скорее.

«Молдова пользуется беспрецедентной открытостью со стороны стран-членов ЕС, мы будем работать над тем, чтобы освоить эту дружбу и далее углублять двусторонний диалог», — заявил спикер.

Гросу также выразил Евросоюзу благодарность за поддержку Молдовы посредством различных проектов.