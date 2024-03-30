Лукашенко направил соболезнования в связи с гибелью ботсванских паломников

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил, как информирует его пресс-служба, соболезнования в связи с гибелью ботсванских паломников. Трагедия произошла накануне: паломники, граждане Ботсваны, погибли в ЮАР в результате ДТП. Официальные соболезнования направлены в адрес руководителя Ботсваны Мокгвитси Масиси.
— С большой скорбью в Беларуси узнали о дорожно-транспортном происшествии в провинции Лимпопо Южно-Африканской Республики, которое унесло жизни ботсванских паломников накануне великого христианского праздника Пасхи, — говорится в тексте соболезнования.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично пожелал силы духа семьям и близким погибших.