Президент Украины уволил еще несколько чиновников своего офиса

Так, Сергей Шефир уволен с должности первого помощника президента, Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий — с должности нештатного советника президента, Алена Вербицкая — с должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины, Наталья Пушкарева отстранена от исполнения обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.