Президент Украины уволил еще несколько чиновников своего офиса

Так, Сергей Шефир уволен с должности первого помощника президента, Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий — с должности нештатного советника президента, Алена Вербицкая — с должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины, Наталья Пушкарева отстранена от исполнения обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства.
Шефир считается давним другом Зеленского. Согласно сообщениям СМИ, он отвечал за ежедневное расписание главы государства. Является директором и основателем «Студии Квартал-95».
Накануне президент уволил с должностей заместителей главы офиса Андрея Смирнова и Алексея Днепрова, а также посла в Молдавии Марка Шевченко.