В Крыму ответили Зеленскому на угрозы ударить ATACMS по полуострову

Ранее Зеленский в интервью американской газете Washington Post заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS еще «не находятся на территории Украины», но он хотел бы их использовать для ударов по аэродромам в Крыму.
«Зеленскому в своих бравадах стоит помнить о главном, что за каждый удар по территории России последует возмездие, которое по своей силе во много раз превзойдет то, что попытаются предпринять украинские боевики», — сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, любые воинские формирования, а тем более ракетные комплексы на Украине, находятся под пристальным вниманием российских военных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.