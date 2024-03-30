В России меняются правила сдачи экзаменов на водительские права.

Уточняется перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Например, откажут людям, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Эти лица не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию (1 год с даты окончания исполнения наказания).