В России меняются правила сдачи экзаменов на водительские права.

МВД России вносит изменения в ведомственный приказ, регламентирующий порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Нововведения вступают в силу с 1 апреля.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, с учетом анализа результатов проведения практических экзаменов с момента вступления в силу действующего административного регламента (с 1 марта 2021 года), пересмотрены требования к оценке навыков управления транспортными средствами при проведении практического экзамена в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения.
Теперь по ряду ошибок снизят количество выставляемых штрафных баллов. Так, в случае начала движения кандидатом в водители с непристегнутым ремнем безопасности, ему будет выставлено 4 балла и экзамен будет продолжен. По действующим правкам, настоящее время экзамен сразу заканчивается).
Также увеличена минимальная ширина места разворота с 5 до 7 метров при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве при движении задним ходом.
В экзаменационном листе конкретизировали ошибки при оценке навыков уверенного пользования органами управления транспортного средства. Указанное позволит снизить субъективную оценку при выставлении штрафных баллов.
Увеличится количество штрафных баллов, при наличии которых экзамен будет считаться сданным.
Мастерам производственного обучения автошколы разрешат находится на переднем пассажирском сиденье, где есть доступ к дублирующим органам управления экзаменационным транспортным средством. Но для исключения несанкционированного вмешательства с его стороны в процесс экзамена, машина должна быть оборудована световой и (или) звуковой сигнализацией нажатия на дополнительные органы управления автомобилем.
Уточняется перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Например, откажут людям, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Эти лица не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию (1 год с даты окончания исполнения наказания).
Помимо этого, вводятся основания для приостановления государственной услуги по проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений. Например, если в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта или результатов медосмотра, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения.
Кроме того, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, которые получили повестку в военкомат.
Увеличиваются сроки пересдачи для тех, кто не сдал экзамен с трех попыток. Следующий экзамен будет назначаться не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня последней проваленной попытки.
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