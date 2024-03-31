В Заларинском районе Иркутской области простились с погибшим командиром в зоне СВО

Игорь Тишин родился 14 марта 1987 года в селе Тыреть. После окончания 11 классов он ушел служить в армию, затем закончил школу прапорщиков в городе Владимир.

Пройдя срочную службу, мужчина переехал жить в Сочи, где и создал свою семью.