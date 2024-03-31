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В Заларинском районе Иркутской области простились с погибшим командиром в зоне СВО

Игорь Тишин служил в качестве добровольца.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Заларинском районе Иркутской области простились с погибшим в зоне СВО бойцом. Игорь Тишин пал 27 декабря 2023 года при выполнении боевого задания. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Владимир Самойлович.

Мужчина заключил контракт в качестве добровольца в ноябре 2023 года. Он был командиром отделения 2-го отряда.

Игорь Тишин родился 14 марта 1987 года в селе Тыреть. После окончания 11 классов он ушел служить в армию, затем закончил школу прапорщиков в городе Владимир.
Пройдя срочную службу, мужчина переехал жить в Сочи, где и создал свою семью.