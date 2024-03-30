В Самарскую область на сборы приехали юные спортсмены из Белгорода

Группа школьников-спортсменов из Белгородской области 30 марта прибыла в Самару. Ребят на железнодорожном вокзале встретили представители областного министерства спорта, сотрудники полиции и МЧС. Дети приехали в сопровождении тренеров и педагогов спортивной школы олимпийского резерва. С гостями пообщалась журналист «КП-Самара».
«Осколки летят с неба».
Тренер Сергей Восковский протягивает на ладони маленький, но увесистый и острый осколок металла.
— Это поражающий элемент от ракет. Как только прогремели взрывы, через две минуты такие штуки сыплются с неба. Они валяются по всему городу — на дорогах, в парках, на стадионах. Три дня назад снаряд прилетел в общежитие, в этот же день прилетела ракета на стадион университета, повредила зрительские трибуны. Раньше, когда взрывы были вдалеке, мы еще держались. Сейчас, когда люди гибнут, прогуливаясь по утру с собакой, это страшно и невыносимо, — рассказывает Сергей.
По его словам, в Белгороде сейчас тренироваться невозможно, дети вынуждены сидеть дома. Поэтому белгородцы с радостью приняли предложение губернатора Самарской области принять детей. В начале недели в регион приехало около 500 школьников, а сегодня, 30 марта — еще 23 человека. Позже к ним присоединятся еще несколько спортсменов. Они сейчас в Сыктывкаре на всероссийских соревнованиях.
— По пути следования из Белгорода в Самару нас встречали с радушием. Проездом в Москве успели сходит в музей спорта, на выставку «Россия» на ВДНХ. Настрой у ребят рабочий. Очень рады, что нам организовали такие замечательные учебно-тренировочные сборы с массовым выездом, — говорит Сергей.
Продлили лыжный сезон.
В Самарской области ребята будут готовиться к предстоящему лыже-роллерному сезону. С собой они взяли лыжи и снаряжение. Дети рады, что здесь еще лежит снег, это позволит полноценно проводить тренировки. В планах также хорошенько отдохнуть, выспаться, познакомиться с Самарой и Волгой.
— Больше половины жизни занимаюсь лыжами, нравится этот вид спорта. Неоднократно занимал первые места на соревнованиях. Рад, что приехал в Самару, появилась возможность сменить обстановку. В Белгороде сейчас плохо и страшно. Все, что в СМИ пишут про наш город, все правда, — рассказал ученик 7 класса Никита.
Напомним, 19 марта в связи с обстрелами приграничного региона было принято решение отправить детей в другие области России. Самарская область в числе первых откликнулась и заявила о готовности принять ребят. Глава региона Дмитрий Азаров оперативно дал все необходимые поручения министерствам, чтобы к приезду ребята вся инфраструктура была готова на 100%.
— Для гостей созданы комфортабельные условия. Мы создадим все условия, чтобы ребята не только плодотворно подготовились к сезону, но и с удовольствием отдохнули. Запланированы экскурсии, поход в бассейн, культурная программа, — рассказала исполняющая обязанности министра спорта Самарской области Галина Дорохова.
Регион принял детей пока на три недели. Если обстановка в Белгородской области не станет спокойнее, ребята останутся до конца учебного года.