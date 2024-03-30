В Самарскую область на сборы приехали юные спортсмены из Белгорода

— Это поражающий элемент от ракет. Как только прогремели взрывы, через две минуты такие штуки сыплются с неба. Они валяются по всему городу — на дорогах, в парках, на стадионах. Три дня назад снаряд прилетел в общежитие, в этот же день прилетела ракета на стадион университета, повредила зрительские трибуны. Раньше, когда взрывы были вдалеке, мы еще держались. Сейчас, когда люди гибнут, прогуливаясь по утру с собакой, это страшно и невыносимо, — рассказывает Сергей.