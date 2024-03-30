Попшой о молдавско-российских отношениях: на самой низкой точке за 32 года

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. В настоящее время молдавско-российские отношения находятся на низшей точке за 32 года дипотношений между двумя странами, об этом в телеэфире заявил министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой.
Так он прокомментировал решение МИД России об объявлении одного из молдавских дипломатов в Москве персоной нон грата.
«Конечно, объявление персоной нон грата не способствует улучшению деятельности дипломатического представительства, но это результат крайне сложных отношений, которые у нас сложились с Российской Федерацией. Мы сейчас находимся на самой низкой точке в истории наших дипломатических отношений за 32 года», — заявил Попшой.
Напомним, в пятницу посла Молдовы в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ, ему был заявлен протест в связи с решением объявить сотрудника посольства России persona non grata и запретить въезд российской делегации для участия в Региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы.
По словам Попшоя, посольство Молдовы в России продолжит оказывать консульские услуги и осуществлять дипломатическую деятельность в Москве.
«Российская Федерация предпочла ответить симметрично, зеркально.(…) Мы продолжим оказывать как консульские услуги, так и осуществлять дипломатическую деятельность нашего представительства в Москве, даже несмотря на то, что произошло. Это затрудняет предоставление услуг, но мы скорректируем деятельность остальных сотрудников, чтобы мы могли предоставлять услуги нашим гражданам и максимально использовать мандат миссии в Москве», — заявил министр иностранных дел Молдовы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение официального Кишинева о высылке российского дипломата является частью антироссийской кампании, направленной на полное разрушение российско-молдавских отношений, заявила По ее словам, это также можно рассматривать как сведение счетов с проживающими в Приднестровье российскими гражданами.