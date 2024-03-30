Попшой о молдавско-российских отношениях: на самой низкой точке за 32 года

«Российская Федерация предпочла ответить симметрично, зеркально.(…) Мы продолжим оказывать как консульские услуги, так и осуществлять дипломатическую деятельность нашего представительства в Москве, даже несмотря на то, что произошло. Это затрудняет предоставление услуг, но мы скорректируем деятельность остальных сотрудников, чтобы мы могли предоставлять услуги нашим гражданам и максимально использовать мандат миссии в Москве», — заявил министр иностранных дел Молдовы.