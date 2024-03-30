Минниханов о весеннем половодье в Татарстане: «Обстановка ожидается напряженной»

В субботу, 30 марта, на республиканском совещании глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в регионе высота сугробов и содержание влаги в них превысили норму в 1,5−2 раза.
«Обстановка с весенним половодьем ожидается напряженной. Нужно организовать круглосуточное дежурство аварийно-спасательных бригад, дорожных и коммунальных служб, обеспечить запасы материалов для возведения временных дамб с возможностью их быстрой доставки к местам затопления. Необходимо принять все меры по безаварийному прохождению весеннего половодья», — сказал Минниханов.
По всем прогнозам, в ближайшие дни ожидаются дожди и потепление. Все это приведет к активному таянию снега. Реки наполнятся, максимальный уровень воды в них ожидается выше нормы — от 16 до 77 сантиметров.
На совещании также было указано, что зоне возможного подтопления может оказаться 32 населенных пункта. Есть риск того, что они будут отрезаны водой от прямого транспортного сообщения.
«Эти села должны быть обеспечены необходимым запасом продовольствия и медикаментов, связью, электро- и газоснабжением, а также аварийно-спасательным инвентарем», — поручил глава Татарстана.