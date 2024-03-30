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Посол Беларуси в РФ возложил цветы к стихийному мемориалу у «Крокуса»

На девятый день трагедии у стен подмосковного «Крокуса» собрались иностранные дипломаты, чтобы почтить память погибших в теракте.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой вместе с другими главами дипломатических миссий, аккредитованными в Москве, озложил цветы к стихийному мемориалу у концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Кадры памятной акции опубликовало белорусское посольство в РФ.

«Вечная память жертвам чудовищного террористического акта 22 марта 2024 года», — говорится в сообщении диппредставительства.

Церемония в память о жертвах теракта прошла на 9-й день трагедии, у стен подмосковного «Крокус Сити Холла» собрались несколько десятков дипломатов — главы и представители иностранных дипмиссий в России, в том числе и недружественных, сообщает российский МИД.

На церемонию у «Крокуса» прибыли представители США, стран Евросоюза, африканских и латиноамериканских государств, а также представители международных организаций.

В завершение памятной церемонии в воздух в память о погибших запустили сотни белых воздушных шаров.

В СНГ осудили теракт.

Все страны СНГ решительно осуждают бесчеловечный, чудовищный и варварский теракт в «Крокус сити холле», об этом на памятной церемонии у «Крокус Сити Холла» заявил замгенсека СНГ Ильхом Нематов, его цитирует РИА Новости.

Накануне на заседании Экономического совета СНГ представители стран Содружества адресовали соболезнования россиянам в связи с произошедшим, а также выразили уверенность, что организаторы, и заказчики будут найдены и наказаны в соответствии с российскими законами.

Теракт в «Крокусе»

Террористическая атака на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта, нападавшие расстреливали зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник», а также бросали зажигательные шашки, в результате чего начался сильный пожар и кровля концертного зала обрушилась.

По последним данным российского МЧС, при теракте погибли 143 человека. Позднее стало известно об еще одном пациенте, получившем тяжелые огнестрельные ранения и скончавшемся в больнице.

По горячим следам были задержаны четверо исполнителей теракта, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, они арестованы судом на два месяца.

Владимир Путин в своем обращении к россиянам после теракта сообщил о задержании 11 человек, сейчас силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.