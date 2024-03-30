Посол Беларуси в РФ возложил цветы к стихийному мемориалу у «Крокуса»

Церемония в память о жертвах теракта прошла на 9-й день трагедии, у стен подмосковного «Крокус Сити Холла» собрались несколько десятков дипломатов — главы и представители иностранных дипмиссий в России, в том числе и недружественных, сообщает российский МИД.