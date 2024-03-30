В Молдове завершились очередные учения резервистов

Так, уточнялось, что один выстрел из миномета калибра 82 мм или 120 мм, изображенных на фото, стоит от 250 до 3350 долларов, а простой снаряд для гаубицы, которая также фигурировала на распространенных Минобороны фотоматериалах, стоит около 700−900 долларов.