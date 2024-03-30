В Молдове завершились очередные учения резервистов

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. В Министерстве обороны Молдовы объявили о завершении очередных пятидневных учений резервистов Нацармии.
Следующие, как уточнили в оборонном ведомстве, запланированы на май, июнь и июль нынешнего года.
На торжественной церемонии, посвященной завершению учений, резервистам вручили дипломы и сертификаты об участии, а также присвоили воинские звания.
В Минобороны подчеркивают, что учения проходили в соответствии с требованиями Закона о резерве Вооруженных сил, а также с планом подготовки Нацармии на 2024 год.
Ранее опубликованные Минобороны фото с учений резервистов вызвали неоднозначную реакцию в обществе, интернет-пользователи обратили внимание на расход дорогостоящих снарядов.
Так, уточнялось, что один выстрел из миномета калибра 82 мм или 120 мм, изображенных на фото, стоит от 250 до 3350 долларов, а простой снаряд для гаубицы, которая также фигурировала на распространенных Минобороны фотоматериалах, стоит около 700−900 долларов.
Учитывая постоянное урезание правительством средств на социальные нужды, интернет-пользователи заметили, что государство буквально стреляет деньгами.