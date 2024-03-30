FT рассказала о предстоящей «битве Эрдогана за Стамбул»

Эрдоган прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить победу над оппозиционным кандидатом. «Мы откроем двери в новую эру 31 марта […] Куда бы я ни приехал, я говорю всем, чтобы они звонили своим родственникам в Стамбул и просили их проголосовать за ПСР», — заявил он на стамбульском митинге 24 марта. Он пообещал, что «Стамбул вернется к настоящему владельцу».