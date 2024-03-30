Беглов рассказал о восстановлении дома, пострадавшего от атаки БПЛА в Петербурге

Напомним, 2 марта в жилой дом на Пискаревском проспекте врезался беспилотник. В результате атаки пострадало здание, выбиты окна, разрешены балконы. Кроме того были повреждены несколько машин. Люди, к счастью, не пострадали. На время их отселили из дома. Чуть позже жильцам разрешили вернуться в квартиры, власти обещали оказать помощь с восстановлением жилья и имущества.