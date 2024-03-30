Беглов рассказал о восстановлении дома, пострадавшего от атаки БПЛА в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал возле дома на Пискаревском проспекте, в который 2 марта врезался летательный аппарат. По словам главы города, ремонтные работы идут по плану.
— Восстановление дома продолжается, во всех квартирах тепло, оперативно заменены окна, двери. Сейчас коллеги работают над согласованием проектов балконов, чтобы подрядчики приступили к монтажу, — сообщил в своем телеграм-канале губернатор. — Постоянно на связи с жителями дома через свою страницу ВКонтакте. Все возникающие вопросы решаем оперативно. Пишите.
Напомним, 2 марта в жилой дом на Пискаревском проспекте врезался беспилотник. В результате атаки пострадало здание, выбиты окна, разрешены балконы. Кроме того были повреждены несколько машин. Люди, к счастью, не пострадали. На время их отселили из дома. Чуть позже жильцам разрешили вернуться в квартиры, власти обещали оказать помощь с восстановлением жилья и имущества.