Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России?» — задалась вопросом Захарова.
Она также предложила помимо учебника по истории и карты купить главе МИД ФРГ жвачку для того, «чтобы меньше говорила подобной чуши».
Как сообщило 30 марта издание Tagesspiegel, Бербок заявила о том, то Москва якобы планирует сделать Североатлантический альянс стороной конфликта, поэтому дипломат исключает отправку французских военных на Украину.
28 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, эти предположения — просто бред. Он отметил, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако именно альянс подошел к российским границам вплотную.