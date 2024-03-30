Молдавская оппозиция заявила, что население настроено на дружбу с Россией

КИШИНЕВ, 30 мар — РИА Новости. Один из лидеров оппозиционной непарламентской молдавской партии «Возрождение», независимый депутат парламента республики Александр Суходольский заявил РИА Новости, что жители Молдавии настроены на восстановление дружбы с Россией, несмотря на антироссийскую риторику властей страны.
Делегация молдавской партии «Возрождение» находится с 26 марта с визитом в Москве. В рамках него был проведен ряд встреч, в частности с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Делегация также приняла участие в Международном экономическом форуме государств-участников СНГ.
«Наши страны всегда были близки друг другу. Жители Молдовы воспринимают Россию как братское государство, а в России всегда готовы протянуть руку помощи. Удивляет та антироссийская риторика, которая продвигается властью нашей страны, но мы четко понимаем и уверены, что жители Молдовы настроены на восстановление дружбы с Россией. С этим посылом мы пришли к нашим коллегам и партнерам в России, и в ближайшее время, я уверен, со стороны Молдовы после президентских выборов пойдут конкретные шаги для полноценного восстановления тех очень важных отношений, которые были между республикой и РФ», — сказал Суходольский, подводя итоги визита.
Президентские выборы в Молдавии должны состояться в 2024 году. Парламентские выборы запланированы на июль 2025 года.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.