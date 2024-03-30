Молдавская оппозиция заявила, что население настроено на дружбу с Россией

«Наши страны всегда были близки друг другу. Жители Молдовы воспринимают Россию как братское государство, а в России всегда готовы протянуть руку помощи. Удивляет та антироссийская риторика, которая продвигается властью нашей страны, но мы четко понимаем и уверены, что жители Молдовы настроены на восстановление дружбы с Россией. С этим посылом мы пришли к нашим коллегам и партнерам в России, и в ближайшее время, я уверен, со стороны Молдовы после президентских выборов пойдут конкретные шаги для полноценного восстановления тех очень важных отношений, которые были между республикой и РФ», — сказал Суходольский, подводя итоги визита.