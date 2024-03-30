WSJ назвала Байрактара возможным преемником Эрдогана

Ранее, в октябре 2023 года, Байрактар раскритиковал лицемерие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в связи с ее позициями по российско-украинскому и палестино-израильскому конфликтам. Он уличил фон дер Ляйен в лицемерии за ее слова прошлой зимой, где она назвала терактом удары армии России по энергетическим объектам Украины. Байрактар, в свою очередь, обратил внимание на полное отключение сектора Газа от электричества, воды и прекращение поставок продовольствия и лекарств. Однако в этом случае глава ЕК напомнила о праве израильтян на свою защиту, указал он.