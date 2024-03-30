«У нас проблема»: в США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ

«Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит», — говорится в публикации.