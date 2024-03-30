«У нас проблема»: в США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ

«Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит», — говорится в публикации.
Для того, чтобы попытаться сбить российские истребители, ВСУ размещают «драгоценные средства ПВО» ближе к фронту, где они рискуют быть уничтоженными, отмечают авторы материала.
Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico заявил, что ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных. По его словам, армия никак не может противостоять этому виду оружия.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь ЗРК противника.