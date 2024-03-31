Симоньян нашла доказательства присутствия украинских военных в РДК*

«Еще кое-что из рубрики “Крайне интересное” оказалось у меня. Вот такой вот “Русский добровольческий корпус”* — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными. Съемка сделана накануне атаки на Козинку (в Белгородской области. — Прим. ред.)», — написала она.