Маск допустил, что Украина может потерять Одессу

По его словам, такой сценарий возможен, если конфликт затянется.
«Украина трагически растратила жизни солдат, атакуя более крупную армию с глубоко эшелонированной обороной, минными полями и более мощной артиллерией, при этом имея недостаток в бронетехнике и не имея превосходства в воздухе! Любой дурак мог это предсказать», — написал Маск на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Он напомнил, что еще год назад призывал Украину направить все ресурсы на оборону, так как без «сильных ландшафтных барьеров» ВСУ трудно сдерживать продвижение российской армии.
Бизнесмен предупредил, что если боевые действия продолжатся достаточно долго, то падет и Одесса.
«Главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет. Я рекомендую решить вопрос переговорами, прежде чем до этого дойдет», — подчеркнул он.
Напомним, Кремль не раз заявлял о готовности провести переговоры с Киевом, но в конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, где констатируется невозможность такого диалога.