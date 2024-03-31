Маск допустил, что Украина может потерять Одессу

«Украина трагически растратила жизни солдат, атакуя более крупную армию с глубоко эшелонированной обороной, минными полями и более мощной артиллерией, при этом имея недостаток в бронетехнике и не имея превосходства в воздухе! Любой дурак мог это предсказать», — написал Маск на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).