В парламенте Франции заявили, что в вопросе помощи Киеву «все возможно»

В конце февраля после неформального саммита в Париже Макрон сказал, что «нельзя исключать» вероятную отправку западных войск на Украину в будущем, отметив при этом, что консенсуса по этому вопросу нет. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позднее уточнил, что речь не идет об отправке войск «для ведения войны против России»; министр пояснил, что Макрон имел в виду не отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.