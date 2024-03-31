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Байден предложил Трампу сразиться в гольф

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в соцсети Х предложил своему предшественнику и вероятному конкуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу сразиться в гольф.

Источник: AP 2023

«Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе», — написал он.

Байден, который в 81 год баллотируется на второй четырехлетний срок и стремится доказать избирателям свою моложавость, пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору.

«Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку», — предложил Байден.

Выступая в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, президент США рассказал, что Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома — после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Байден Джо
Трамп Дональд