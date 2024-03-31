Байден предложил Трампу сразиться в гольф

Выступая в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, президент США рассказал, что Трампа он впервые пригласил на гольф-поединок с гандикапом, когда тот впервые явился в Овальный кабинет Белого дома — после победы на выборах 2016 года, но еще до инаугурации.