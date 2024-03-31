Пашинян считает, что Азербайджан ищет повод для начала новой войны

«Мы никогда на претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», — сказал Пашинян на видео, которое размещено на его странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ; цитата по ТАСС).