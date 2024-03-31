Пашинян считает, что Азербайджан ищет повод для начала новой войны

«Мы никогда на претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», — сказал Пашинян на видео, которое размещено на его странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ; цитата по ТАСС).
Премьер отметил, что Армения не претендует на территории вне международно признанных границ, в том числе на села, о которых говорит Азербайджан. Речь идет о населенных пунктах, которые перешли Армении в 1990-е во время военных действий.
Никол Пашинян ранее говорил, что демаркационные комиссии начали процесс определения точной границы Армении. По его словам, если бы Ереван отказался отдавать четыре села Баку, то началась бы новая война.