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В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти.

Источник: РИА "Новости"

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.

«Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, страх толкает Зеленского начать торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за собственную безопасность.

Госдума