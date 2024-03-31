В Госдуме заявили о запуске на Украине процесса узурпации власти

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
«Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, страх толкает Зеленского начать торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за собственную безопасность.