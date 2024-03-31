Больше 30 мигрантов выдворит полиция из Хабаровского края

В итоге сотрудники МВД обнаружили 224 административных правонарушения. За нарушения режима пребывания иностранцев без гражданства поймали 60 человек, за нарушение правил пребывания — 82, за незаконную работу — 70, за незаконное привлечение к работе — 30. Один человек предоставил ложные сведения, другой уклонялся от выезда из страны по решению суда.