Больше 30 мигрантов выдворит полиция из Хабаровского края

В Хабаровском крае закончилось мероприятие «Незаконный мигрант-2024». Его проводило МВД региона. Во время рейда полицейские побывали в местах, где живут и работают иностранцы и люди без гражданства. Всего полицейские посетили 400 таких объектов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды»-Хабаровск".
В итоге сотрудники МВД обнаружили 224 административных правонарушения. За нарушения режима пребывания иностранцев без гражданства поймали 60 человек, за нарушение правил пребывания — 82, за незаконную работу — 70, за незаконное привлечение к работе — 30. Один человек предоставил ложные сведения, другой уклонялся от выезда из страны по решению суда.
— Судами Хабаровского края приняты решения об административном выдворении в отношении 34 иностранных граждан, один из которых уклонялся от исполнения решения суда об административном выдворении в форме самостоятельного контролируемого выезда и был привлечен к административной ответственности, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Три иностранца не хотели выезжать за пределы страны после решения о сокращении срока пребывания. Их в итоге депортируют. Сейчас они находятся в центре временного содержания.
Еще 91 иностранцу не разрешили больше приезжать в страну. Заведено два уголовных дела о незаконном пресечении государственной границы.