Зеленскому предложили план прекращения огня на Украине

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Владимиру Зеленскому план прекращения огня на Украине. По его словам, следует начать с отвода украинских войск, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.