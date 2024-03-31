Председатель Закдумы Хабаровского края поздравила коллег с юбилеем парламента

В Хабаровском крае отмечается 30 лет со дня начала работы Законодательной думы региона. В связи с этим председатель парламента Ирина Зикунова поздравила коллег и жителей края с праздником. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Выборы в новый высший орган законодательной власти региона состоялся 13 марта 1994 года, а 31 марта прошло первое заседание депутатов. С этого момента и начался отсчет работы парламента.
В семи созывах приняли участие больше 130 депутатов. Они принимали непростые и ответственные решения, сохраняя при этом интересы жителей региона, развитие его экономического потенциала.
— На время работы депутатов седьмого созыва выпали непростые задачи по приведению в соответствие с общественно-экономической реальностью конституционных основ государства, реформированию единой системы публичной власти, и наконец, решения в целях защиты суверенности и геополитического статуса России в мировом сообществе в ходе специальной военной операции, — отметила Ирина Зикунова.
Она также подвела итоги пятилетки седьмого созыва: он сохранил стабильность публичной власти региона без сбоев и проблем. Председатель поблагодарила каждого депутата за работу, а также депутатов предыдущих созывов, избирателей и губернатора региона Михаила Дегтярева.
Деловая программа праздника запланирована на май.