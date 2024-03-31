Председатель Закдумы Хабаровского края поздравила коллег с юбилеем парламента

В Хабаровском крае отмечается 30 лет со дня начала работы Законодательной думы региона. В связи с этим председатель парламента Ирина Зикунова поздравила коллег и жителей края с праздником. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Выборы в новый высший орган законодательной власти региона состоялся 13 марта 1994 года, а 31 марта прошло первое заседание депутатов. С этого момента и начался отсчет работы парламента.

В семи созывах приняли участие больше 130 депутатов. Они принимали непростые и ответственные решения, сохраняя при этом интересы жителей региона, развитие его экономического потенциала.

За все время было принято больше 2,5 тысячи законов, создана нормативно-правовая база. Работали специалисты в тесном взаимодействии с правительством и местными властями. Через Парламентскую Ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье» инициативы представляются на федеральный уровень.