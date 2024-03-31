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Нацистская литература и военная техника: что увидели хабаровчане в поезде «Сила в правде»

Жители Хабаровска увидели оружие ВСУ и военную технику в поезде «Сила в правде».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Жители и гости Хабаровска смогли посетить уникальное мероприятие: в краевой центр приехал агитационный поезд Министерства обороны «Сила в правде» (0+). Он приехал в город утром 31 марта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Поезд путешествует по всем городам России, в апреле он посетит еще несколько крупных населенных пунктов. В крае его встретили в торжественной обстановке на железнодорожном вокзале «Хабаровск-1». Там собрались представители администрации города, правительства Хабаровского края, общественники, военные, юнармейцы и представители Восточного военного округа.

С приветственными словами выступили временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, начальник Окружного учебного центра ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, Герой России полковник Азатбек Омурбеков, губернатор региона Михаил Дегтярев, а также представители других организаций и ведомств.

Во время митинга волонтерам, с начала спецоперации помогающим военным, вручили медали «За помощь и милосердие». Общественников поблагодарили за помощь, отметив, что они вносят вклад в общее дело. Кроме того, на мероприятии больше 20 школьников вступили в ряды Юнармии.

Экспозиция состоит из тематических вагонов, посвященных военной истории России, видам и родам Вооруженных сил, еще три платформы рассказывали современную историю: там были образцы военной техники и трофейное вооружение ВСУ.

Сильней всего хабаровчан заинтересовал «Альянс обетованный». Эта экспозиция рассказывает об идеологии нацизма на Украине. Посетителям показали детскую, учебную и идеологическую литературу украинских нацистов и архивные документы. Эту выставку назвали «Без срока давности…».

Другие тематические вагоны — «Этих дней не смолкнет слава», «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, Честь, Отвага» — рассказали о мужестве и подвиге военных России, которые они проявили на спецоперации. В отдельном вагоне показывют студию военных художников имени М. Б. Грекова.

В это время на сцене выступили военный оркестр, Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, а также артисты и творческие коллективы Хабаровска.

На перроне тем временем работает мобильный пункт отбора на военную службу, где желающие могли узнать о заключении контракта и задать интересующие вопросы.

— Целью акции «Сила в правде» является противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений армии и флота России, — рассказали в ВВО.

После окончания программы поезд отправится дальше по Дальнему Востоку. В понедельник, 1 апреля, он остановится во Владивостоке.

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