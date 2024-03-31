Нацистская литература и военная техника: что увидели хабаровчане в поезде «Сила в правде»

Во время митинга волонтерам, с начала спецоперации помогающим военным, вручили медали «За помощь и милосердие». Общественников поблагодарили за помощь, отметив, что они вносят вклад в общее дело. Кроме того, на мероприятии больше 20 школьников вступили в ряды Юнармии.