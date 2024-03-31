Лукашенко: Пасха несет в себе глубокий смысл исцеляющей веры в идеалы добра и справедливости

«Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несет в себе глубокий смысл исцеляющей веры в вечные идеалы добра и справедливости, — говорится в поздравлении. — Воскресение Христово объединяет нас вокруг истинных христианских ценностей, обращает к исконным качествам белорусского народа: самопожертвованию, братской взаимопомощи и стремлению служить родной земле».
В пасхальные дни сердце каждого верующего преисполняется великой радостью, которая укрепляет дух, вселяет надежду на светлое будущее, отметил глава государства.
«Пусть Пасха вдохновляет вас на благие дела и наполняет жизнь любовью. Крепкого здоровья, счастья, мира и согласия вам и вашим близким», — пожелал Александр Лукашенко.
Поздравление Президента христианам Беларуси, празднующим Пасху 31 марта 2024 года
Глава государства Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 31 марта 2024 года.
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи.
Он несет в себе глубокий смысл исцеляющей веры в вечные идеалы добра и справедливости.
Воскресение Христово объединяет нас вокруг истинных христианских ценностей, обращает к исконным качествам белорусского народа: самопожертвованию, братской взаимопомощи и стремлению служить родной земле.
В пасхальные дни сердце каждого верующего преисполняется великой радостью, которая укрепляет дух, вселяет надежду на светлое будущее.
Пусть Пасха вдохновляет вас на благие дела и наполняет жизнь любовью. Крепкого здоровья, счастья, мира и согласия вам и вашим близким.
Александр Лукашенко
31 марта 2024 года.