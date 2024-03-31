Лукашенко: Пасха несет в себе глубокий смысл исцеляющей веры в идеалы добра и справедливости

«Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несет в себе глубокий смысл исцеляющей веры в вечные идеалы добра и справедливости, — говорится в поздравлении. — Воскресение Христово объединяет нас вокруг истинных христианских ценностей, обращает к исконным качествам белорусского народа: самопожертвованию, братской взаимопомощи и стремлению служить родной земле».