В Турции началось голосование на муниципальных выборах

СТАМБУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах в местные органы власти в Турции началось с юго-востока республики, где избирательные участки открылись на час раньше, в 07:00 по местному времени. На основной части страны выборы начнутся в 08:00 и завершатся в 17:00.