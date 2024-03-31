Последствия паводков: Токаев назначил нового вице-премьера

«Я “асфальтный” казах, рожденный и выросший в Алматы. Но я занимался боксом, есть какие-то достижения, пару лет в детстве занимался дзюдо. Комплекция не позволила бороться, я был слишком высоким для своего возраста», — говорил о себе Бозумбаев.