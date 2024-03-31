Последствия паводков: Токаев назначил нового вице-премьера

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. У премьер-министра Бектенова появился новый заместитель, сообщили в Акорде.
«Указом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.
Накануне вечером на экстренном совещании президент Касым-Жомарт Токаев объявил строгие выговоры первому вице-премьеру Роману Скляру, который находился в регионах, наиболее пострадавших от паводков, а также ряду должностных лиц в центральных госорганах и акиматах.
Днем ранее глава правительства также провел заседание оперативного штаба по паводкам, заявив, что сначала нужно спасти жителей пострадавших регионов, но после пообещал жесткий «разбор полетов».
Перед подписанием указа кандидатуру Бозумбаева рассмотрели в мажилисе — на заседании комитета по экономической реформе и региональному развитию рекомендовали его для назначения на должность заместителя премьер-министра, сообщили в мажилисе.
Что известно о Бозумбаеве.
Канат Алдабергенович Бозумбаев родился 8 января 1969 года в городе Алматы. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист».
Трудовой деятельность начал в 1993 году экономистом ТОО «Эдем лтд».
С 1994 по 1997 год работал помощником акима города Алматы.
В 1997 году работал директором по экономическим вопросам ТПО «Алмаз и Компания», начальником отдела региональной политики министерства экономики и торговли Республики Казахстан.
1997−1998 гг. — начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества «Национальная компания по транспортировке нефти “КазТрансОйл”.
08.1998−03.2000 гг. — директор департамента нефти и газа министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.
03.2000−12.2000 гг. — вице-министр министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.
01.2001−05.2001 гг. — первый вице-президент открытого акционерного общества «KEGOC».
05.2001−08.2007 гг. — президент открытого акционерного общества «KEGOC».
27.08.2007−14.10.2008 гг. — председатель правления акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами “Самрук”.
10.2008−11.2009 гг. — председатель правления АО «KEGOC».
30.11.2009−12.2013 гг. — аким Жамбылской области.
12.2013−25.03.2016 гг. — аким Павлодарской области.
25.03.2016 — 18.02.2019 гг. — министр энергетики Республики Казахстан.
18 декабря 2019 года указом главы государства назначен помощником президента Республики Казахстан.
24.11.2021 — 10.06.2022 гг. — Аким Алматинской области.
4 сентября 2023 года распоряжением главы государства назначен советником президента Республики Казахстан.
Награжден орденом «Құрмет» (2005) и медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (29.05.2019). Является заслуженным энергетиком СНГ.
Владеет казахским, русским, английским языками.
Ранее возглавлял Федерацию национального вида спорта — казакша курес или казак куреси.
«Я “асфальтный” казах, рожденный и выросший в Алматы. Но я занимался боксом, есть какие-то достижения, пару лет в детстве занимался дзюдо. Комплекция не позволила бороться, я был слишком высоким для своего возраста», — говорил о себе Бозумбаев.