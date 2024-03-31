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В Молдавии указали на вред от антироссийских санкций для местных производителей

Член политбюро оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Александр Нестеровский заявил, что местные производители в полной мере ощутили на себе вред от решения Кишинева присоединиться к 80% антироссийских санкций.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Этим решением (присоединиться к санкциям против России. — “Газета.Ru”) правительство “ставит палки в колеса” прежде всего собственным производителям, которые вышли на акции протеста. Они фактически потеряли рынок России, которая была основным покупателем их продукции», — отметил Нестеровский.

Он добавил, что почти полный объем сельскохозяйственных удобрений фермеры Молдавии получали из России и Белоруссии. Сегодня молдавские аграрии вынуждены покупать удобрения в ЕС, где они стоят больше, а их объемы меньше. Кроме того, депутат отметил, что в Молдавии выросли цены на нефтепродукты, газ и электроэнергию.

До этого ТАСС сообщал, что Молдавия предпринимает шаги для снятия ограничений на поставки растительной продукции в Россию.

санкции