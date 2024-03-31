В Молдавии указали на вред от антироссийских санкций для местных производителей

Он добавил, что почти полный объем сельскохозяйственных удобрений фермеры Молдавии получали из России и Белоруссии. Сегодня молдавские аграрии вынуждены покупать удобрения в ЕС, где они стоят больше, а их объемы меньше. Кроме того, депутат отметил, что в Молдавии выросли цены на нефтепродукты, газ и электроэнергию.