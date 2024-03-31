Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент для заграницы: жители Молдовы не позовут Санду к себе домой

Судя по итогам проведенного IRI соцопроса, президента Майю Санду граждане Молдовы у себя в гостях видеть бы не хотели.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik.Президент Молдовы Майя Санду хорошо представляет страну за рубежом, но к себе домой граждане ее не пригласили бы, таковы данные опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).

Так, на просьбу к респондентам выразить свое согласие или несогласие с определенными утверждениями, 51% участников опроса согласились, что Санду «хорошо представляет Молдову за границей». Не согласны с этим 34%.

Однако «пригласили бы президента домой» всего 37%, отказались бы 54%. Возможно, потому, что согласны с тем, что Санду «заботится о рядовых гражданах» 35% против 55% так не считающих.

С тем, что президент знает, как управлять страной, согласны 35% против 54% тех, кто с этим не согласен. Профессионалом Санду считают 40% против 49% высказавших свое несогласие.

Примечательно, что 56% участников другого соцопроса, который провела недавно компания IMAS, читают, что президент живет за счет «иного скрытого финансирования», и только 29% полагают, что Санду живет только на зарплату или сбережения.