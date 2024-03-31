Президент для заграницы: жители Молдовы не позовут Санду к себе домой

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik.Президент Молдовы Майя Санду хорошо представляет страну за рубежом, но к себе домой граждане ее не пригласили бы, таковы данные опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).
Так, на просьбу к респондентам выразить свое согласие или несогласие с определенными утверждениями, 51% участников опроса согласились, что Санду «хорошо представляет Молдову за границей». Не согласны с этим 34%.
Однако «пригласили бы президента домой» всего 37%, отказались бы 54%. Возможно, потому, что согласны с тем, что Санду «заботится о рядовых гражданах» 35% против 55% так не считающих.
С тем, что президент знает, как управлять страной, согласны 35% против 54% тех, кто с этим не согласен. Профессионалом Санду считают 40% против 49% высказавших свое несогласие.
Примечательно, что 56% участников другого соцопроса, который провела недавно компания IMAS, читают, что президент живет за счет «иного скрытого финансирования», и только 29% полагают, что Санду живет только на зарплату или сбережения.