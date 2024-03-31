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Четырем омским министрам утвердили новых заместителей

В минувшую пятницу, 29 марта 2024 года, опубликован Указ губернатора Омской области, корректирующий численность высокопоставленных работников органов исполнительной власти.

Фактически меняется численность заместителей глав ряда омских министерств. Фактически указом вводится увеличение числа заместителей у 4 министров, в каждом случае вводится одна дополнительная «ставка».

Так, общее количество заместителей у главы регионального Минздрава после вступления нормативного акта в силу 1 апреля 2024 года достигнет 7 (ранее было 6). По 4 заместителя вместо 3 теперь предусмотрено у глав омского Минприроды, министерства финансов, а также министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Стоит отметить, что в конце февраля 2024 года в этот же указ вносились изменения, направленные на сокращение количества чиновников, которые затронули сразу 13 правительственных структур, тогда как в одной — Минцифры Омской области — их стало больше.

Напомним, ранее глава региона Виталий Хоценко анонсировал ряд кадровых изменений на руководящих постах в областном правительстве по итогам завершившегося конкурса «Омская область: ПРОдвижение».