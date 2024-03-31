Четырем омским министрам утвердили новых заместителей

Фактически меняется численность заместителей глав ряда омских министерств. Фактически указом вводится увеличение числа заместителей у 4 министров, в каждом случае вводится одна дополнительная «ставка».
Так, общее количество заместителей у главы регионального Минздрава после вступления нормативного акта в силу 1 апреля 2024 года достигнет 7 (ранее было 6). По 4 заместителя вместо 3 теперь предусмотрено у глав омского Минприроды, министерства финансов, а также министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Стоит отметить, что в конце февраля 2024 года в этот же указ вносились изменения, направленные на сокращение количества чиновников, которые затронули сразу 13 правительственных структур, тогда как в одной — Минцифры Омской области — их стало больше.
Напомним, ранее глава региона Виталий Хоценко анонсировал ряд кадровых изменений на руководящих постах в областном правительстве по итогам завершившегося конкурса «Омская область: ПРОдвижение».