Афганистан обвинил США в нарушении воздушного пространства беспилотниками

«Эти летательные аппараты, несомненно, принадлежат США, они летят и пересекают воздушное пространство Афганистана с территории некоторых соседних стран. Каждый должен осознать свою ответственность в этом вопросе и прекратить агрессию», — сказал Забихулла Муджахид телеканалу.
Представитель талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) призвал соседние страны не позволять США использовать свое пространство для нарушения воздушного пространства Афганистана.
В начале марта начальник Генштаба армии Афганистана, сформированной «Талибаном» (признан террористическим и запрещен в РФ) Кари Фасихуддин Фитрат говорил, что воздушное пространство страны контролируется США. Он также заявлял, что американские беспилотники летают над территорией Афганистана.