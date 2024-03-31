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Афганистан обвинил США в нарушении воздушного пространства беспилотниками

Представитель талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что американские беспилотники нарушают воздушное пространство Афганистана. Как передает телеканал Tolo News, беспилотники ранее были замечены в афганских провинциях Кандагар и Нимроз.

Источник: AP 2023

«Эти летательные аппараты, несомненно, принадлежат США, они летят и пересекают воздушное пространство Афганистана с территории некоторых соседних стран. Каждый должен осознать свою ответственность в этом вопросе и прекратить агрессию», — сказал Забихулла Муджахид телеканалу.

Представитель талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) призвал соседние страны не позволять США использовать свое пространство для нарушения воздушного пространства Афганистана.

В начале марта начальник Генштаба армии Афганистана, сформированной «Талибаном» (признан террористическим и запрещен в РФ) Кари Фасихуддин Фитрат говорил, что воздушное пространство страны контролируется США. Он также заявлял, что американские беспилотники летают над территорией Афганистана.