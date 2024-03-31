Афганистан обвинил США в нарушении воздушного пространства беспилотниками

«Эти летательные аппараты, несомненно, принадлежат США, они летят и пересекают воздушное пространство Афганистана с территории некоторых соседних стран. Каждый должен осознать свою ответственность в этом вопросе и прекратить агрессию», — сказал Забихулла Муджахид телеканалу.