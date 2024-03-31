СМИ сообщили о возобновлении переговоров по Газе в Каире 31 марта

По его данным, информацию о возобновлении переговоров подтвердил источник в службах безопасности Египта.
Усилия по достижению прогресса в переговорах между сторонами прилагают Египет и Катар, уточняется в публикации. власти Египта информацию о возобновлении консультаций не комментировали, уточняет «Газета.Ru».
Других подробностей не приводится.
Ранее, 29 марта, СNN сообщил, что переговоры между США и Израилем по возможной операции израильских военных в городе Рафах на юге сектора Газа могут пройти в Вашингтоне 1 апреля. Переговоры планировались на этой неделе, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил их, так как США отказались заблокировать резолюцию ООН, призывающую к прекращению огня в Газе и освобождению пленных, удерживаемых ХАМАС.
Днем ранее Politico сообщила, что Вашингтон ведет переговоры с Палестинской национальной администрацией (ПНА) о вариантах стабилизации послевоенной ситуации в секторе Газа. Источник в Пентагоне сообщил газете, что «Израиль неохотно ведет эти переговоры. В его планах военным путем добиться полного уничтожения ХАМАС».
Нетаньяху 22 марта заявил о готовности Израиля провести наземную военную операцию в городе Рафах даже без поддержки со стороны США. Он отметил, что без наземной операции в Рафахе не получится победить ХАМАС. Израиль понимает важность эвакуации гражданского населения из города перед вводом войск, подчеркнул политик.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.