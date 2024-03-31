СМИ сообщили о возобновлении переговоров по Газе в Каире 31 марта

Ранее, 29 марта, СNN сообщил, что переговоры между США и Израилем по возможной операции израильских военных в городе Рафах на юге сектора Газа могут пройти в Вашингтоне 1 апреля. Переговоры планировались на этой неделе, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил их, так как США отказались заблокировать резолюцию ООН, призывающую к прекращению огня в Газе и освобождению пленных, удерживаемых ХАМАС.