Минобороны отправило 10 тонн гумпомощи в эвакопункты в подтопленных регионах Казахстана

В районы стихийного бедствия, добавили в Минобороны, переброшено 19 специалистов службы по чрезвычайным ситуациям с аварийно-спасательным имуществом весом в тысячу килограмм. В эвакопункты доставлена и разгружена гуманитарная помощь в объеме 10 тонн.