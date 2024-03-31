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Минобороны отправило 10 тонн гумпомощи в эвакопункты в подтопленных регионах Казахстана

В трех подтопленных областях Казахстана военные продолжают операции по эвакуации и поддержке местного населения.

Источник: Пресс-служба Минобороны Казахстана

АЛМАТЫ, 31 мар — Sputnik. Экипажи вертолетов Сил воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана продолжают участие в спасении местного населения, в доставке продуктов, теплых вещей и предметов первой необходимости.

Спасательные операции проводятся в Абайской, Актюбинской, Костанайской областях, сообщили в Минобороны.

«Военные летчики 30 марта сделали 38 вылетов. Общий налет составил более 15 часов. Эвакуировано 222 человека», — уточняется в сообщении ведомства.

В районы стихийного бедствия, добавили в Минобороны, переброшено 19 специалистов службы по чрезвычайным ситуациям с аварийно-спасательным имуществом весом в тысячу килограмм. В эвакопункты доставлена и разгружена гуманитарная помощь в объеме 10 тонн.

Личный состав Сил воздушной обороны работает в экстремальных условиях круглые сутки. На данный момент в спасательных мероприятиях задействовано 7 вертолетов, отметили в министерстве обороны.