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Токаев выразил соболезнования родным и близким писателя Сабита Досанова

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной видного писателя, драматурга, кавалера ордена «Отан», лауреата Государственной премии Республики Казахстан и Международной премии имени М. Шолохова Сабита Досанова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Сабит Айтмуханулы внес значительный вклад в возрождение казахской литературы. Будучи подлинно творческой личностью, он всю свою жизнь посвятил развитию национальной прозы и драматургии. Его произведения пользовались заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Светлый образ Сабита Айтмуханулы, оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах», — говорится в телеграмме.

Сабит Аймуханович Досанов родился 12 января 1940 года в ауле Байгабул Амангельдинского района Торгайской области.

литература